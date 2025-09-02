Putin i Si Đinping dogovorili NAJVEĆI gasni aranžman u istoriji: Ovo će uticati na ekonomiju celog sveta!
Telegraf pre 2 sata | Telegraf Biznis/ SD
Ruski predsednik Vladimir Putin i kineski lider Si Đinping potpisali su memorandum o izgradnji gasovoda „Snaga Sibira 2“ i tranzitnog gasovoda „Sojuz Vostok“ kroz teritoriju Mongolije, potvrdio je direktor Gasproma Aleksej Miler. - Pod našim zajedničkim rukovodstvom, trilateralna saradnja Kine, Rusije i Mongolije stabilno se razvija i dala je jedinstvene rezultate - poručio je Si Đinping. Nakon ove ocene, naglasio je da se istovremeno produbljuju