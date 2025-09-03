Pitanje je trenutka; Kina napada Tajvan?

B92
Pitanje je trenutka; Kina napada Tajvan?

Kina je održala najveću vojnu paradu u svojoj istoriji, cilj ceremonije bio je da se prikaže vojna moć zemlje i modernizovana vojska, sposobna da parira američkoj ili čak da je nadmaši, a mnogi ove poteze tumače kao pripremu za napad na Tajvan.

"Kada dođe do rata s Kinom, bićemo u ozbiljnim problemima, ceo svet će biti u ozbiljnim problemima", rekao je nakon parade profesor Stiv Tsang, direktor Kineskog instituta pri londonskom SOAS-u. U razgovoru za BBC, Tsang je upozorio da je pokušaj Pekinga da silom zauzme Tajvan neizbežan i da bi takav sukob izazvao "vrlo, vrlo ozbiljno uništenje ekonomskog poretka".
Otkriveno tajno oružje, uhvaćen nezamisliv prizor! Si rame uz rame sa Putinom i Kimom, Tramp pobesneo: U Americi bura, u Pekingu zagrljaji i paranoja (foto, video)

Vučić: Mnogo važnih susreta u Pekingu, na paradi smo videli strahovit napredak kineske vojske i tehnologije

Kim Džong UN pomera granice: Stigao u Peking "pokretnom tvrđavom": U njoj helikopter za beg, neprobojno staklo, ojačani zidovi…

Jezive tvrdnje "Pitanje je trenutka kada će Kina napasti Tajvan"

"Testiranje letećih automobila sledeće godine u Srbiji": Vučić iz Pekinga: Kina je rame uz rame sa SAD u ekonomiji…

Kalas: U Pekingu se okupio autokratski savez koji dovodi u pitanje međunarodni poredak

Najavljeni novi projekti i saradnja: Vučić u Pekingu sa predstavnicima velikih kineskih kompanija FOTO

BLISKOISTOČNI SUKOB: UN optužile međunarodnu zajednicu da ne pruža pomoć invalidima u Gazi; Preko 11.000 palestinskih…

'Jasna poruka Trampu': BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

Otkriveno tajno oružje, uhvaćen nezamisliv prizor! Si rame uz rame sa Putinom i Kimom, Tramp pobesneo: U Americi bura, u…

Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu (VIDEO/FOTO)

Moskva objavila snimak – ruska vojska u centru Kupjanska; život ukrajinske dece u podzemnoj školi

