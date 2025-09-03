"Isto me pitao Tramp, neka Zelenski dođe u Moskvu": Putin podviknuo na novinare zbog Ukrajine

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin održao je konferenciju za medije nakon trilateralnog sastanka sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i vođom Severne Koreje Kim Džong Unom.

Nakon kratkih detalja o sastanku u Pekingu, novinare je najviše interesovala tema rata u Ukrajini. "Ja nikada nisam isključio mogućnost sastanka sa njim. Ali da li ima smisla sastati se sa njim? Mandat Zelenskog je istekao. Da li zbog toga ima smisla sastati se sa aktuelnom administracijom Ukrajine?", započeo je Putin svoje obraćanje. Nastavio je da kritikuje Zelenskog i da ga diskredituje. Na kraju ove teme ga je pozvao u Moskvu na sastanak. "Mogli bismo da se