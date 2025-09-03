Danas u Sremskoj Mitrovici mogući pljuskovi

Sremska Mitrovica/ Ozon Media – U Sremskoj Mitrovici danas će vreme biti nestabilno, uz mogućnost pljuskova sa grmljavinom.

Minimalna temperatura iznosiće oko 18 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 27 stepeni. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Zbog očekivanog uticaja biometeorološke situacije, osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima savetuje se poseban oprez. Meteoropate mogu osećati promenljivo raspoloženje, pospanost i glavobolju. U narednim danima očekuje se stabilizacija vremena. U četvrtak će biti suvo i promenljivo oblačno, sa temperaturom do 29