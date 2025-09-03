Sve je to zbog sira i vojne muzike

Toplo, hladno. Crno, belo. Red batina, red nežnosti. Sve ste isprobali. Izubijate ih, išutirate, pa im sutradan ponudite jeftine stanove i niže školarine. Nisu se upecali ni na vašu milostinju i povremenu lažnu ljubaznost, kao što se nisu uplašili ni vaše brutalnosti

Čim zinete vi slažete. Pljunete pa poližete. Potvrdite pa negirate. Sve znate. Sve razumete. U sve se mešate. Dosta je! I lekar ste i pekar ste. I poslastičar i avijatičar. I električar i vodoinstalater. I čuvar zatvora i zatvorenik. I upravnik pošte i pismo i paket. I kapetan broda i mornar i putnik. I profesor i student. I kadija i sudija. I policajac i kriminalac. I pendrek i pištaljka. I mesec i sunce. I zvezda Danica. Preteraste! Manipulišete. Šibicarite.