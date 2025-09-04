Ukrajinski šef diplomatije odgovorio na Putinov predlog da se sa Zelenskim sastane u Moskvi

Danas pre 9 sati  |  FoNet
Ukrajinski šef diplomatije odgovorio na Putinov predlog da se sa Zelenskim sastane u Moskvi

Ministar inostranih poslova Ukrajine Andrij Sibiha ocenio je danas da je neprihvatljiv predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da se u Moskvi održe razgovori sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Sibiha je, kako prenosi Ukrajinska pravda, rekao da je najmanje sedam država ponudilo da budu domaćin samita Rusije i Ukrajine, a među njima su Austrija, Vatikan, Švajcarska, Turska i tri zemlje Persijskog zaliva. To su ozbiljni predlozi i Zelenski je spreman za takav sastanak u bilo koje vreme. Ipak, Putin nastavlja da ismeva sve, znajući da da je neprihvatljiv predlog, objasnio je ukrajinski šef diplomatije. Sibiha smatra da samo pojačani pritisak može da natera
