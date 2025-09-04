Sastanak moćnika u Parizu, od Trampa sve zavisi: Pada najvažnija odluka o Ukrajini

Mondo pre 51 minuta  |  Mila Matović
Sastanak moćnika u Parizu, od Trampa sve zavisi: Pada najvažnija odluka o Ukrajini

Donald Tramp biće pozvan kako bi uveo nove sankcije Rusiji i tako doprinese bezbedonosnim garancijama za Ukrajinu.

Takođe, francuski predsednik Emanuel Makronpotvrdio je Zelenskom da se Evropa uključila u ovo pitanje, kao i da je veoma posvećena. Saveznici Ukrajine čekaju na američku akciju. Tramp će takođe biti uključen u ovaj poziv. Za pomoć Ukrajini danas će se sastati brojni lideri u Jelisejskoj palati u 10.30 časova. Prisustvovaće: Ostali lideri uključuće se putem video poziva. BONUS VIDEO:
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Španski premijer Sančez morao hitno da se vrati u Madrid: Izbio problem u avionu, na samitu o Ukrajini učestvovaće preko video…

Španski premijer Sančez morao hitno da se vrati u Madrid: Izbio problem u avionu, na samitu o Ukrajini učestvovaće preko video poziva

Blic pre 36 minuta
Zelenski: Kraj rata moguć po korejskom modelu; Rusija protiv stranih mirovnjaka u Ukrajini

Zelenski: Kraj rata moguć po korejskom modelu; Rusija protiv stranih mirovnjaka u Ukrajini

RTS pre 11 minuta
Sančez imao problem sa avionom, na samitu o Ukrajini učestvuje preko video poziva

Sančez imao problem sa avionom, na samitu o Ukrajini učestvuje preko video poziva

Euronews pre 46 minuta
Evropljani danas sa Trampom, imaju 2 zahteva! Zelenski stigao u Pariz na samit "koalicije voljnih", pada odluka o Ukrajini

Evropljani danas sa Trampom, imaju 2 zahteva! Zelenski stigao u Pariz na samit "koalicije voljnih", pada odluka o Ukrajini

Blic pre 1 sat
Drama na nebu! Avion sa premijerom morao da se vrati u prestonicu, ne stiže na sastanak važan za Evropu!

Drama na nebu! Avion sa premijerom morao da se vrati u prestonicu, ne stiže na sastanak važan za Evropu!

Telegraf pre 56 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Evropski lideri danas sa Zelenskim o pomoći Ukrajini, planiran razgovor i sa Trampom

UKRAJINSKA KRIZA: Evropski lideri danas sa Zelenskim o pomoći Ukrajini, planiran razgovor i sa Trampom

RTV pre 2 sata
"Bezbednosne garancije Kijevu opasnost za evropski kontinent" Zaharova poručila da Rusija odbija da razgovara o bilo kakvoj…

"Bezbednosne garancije Kijevu opasnost za evropski kontinent" Zaharova poručila da Rusija odbija da razgovara o bilo kakvoj "stranoj intervenciji" u Ukrajini

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaParizDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

'Ljudi će možda postati besmrtni': Razgovor Sija Đinpinga i Putina

'Ljudi će možda postati besmrtni': Razgovor Sija Đinpinga i Putina

BBC News pre 31 minuta
Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Broj poginulih porastao na 17

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Broj poginulih porastao na 17

BBC News pre 6 minuta
Nakon Kremlja stigla i reakcija Pekinga na Trampove optužbe za zaveru

Nakon Kremlja stigla i reakcija Pekinga na Trampove optužbe za zaveru

Danas pre 41 minuta
Zelenski: Teritorijalni ustupci bi Putinu bili odskočna daska za dalje ofanzive

Zelenski: Teritorijalni ustupci bi Putinu bili odskočna daska za dalje ofanzive

RTV pre 1 minut
Broj žrtava tragedije u Lisabonu porastao na 16, više od 20 povređenih u iskliznuću čuvene uspinjače

Broj žrtava tragedije u Lisabonu porastao na 16, više od 20 povređenih u iskliznuću čuvene uspinjače

Euronews pre 46 minuta