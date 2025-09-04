Ekspert za čišćenje računa

Iako je Manojlo Mandrapa početkom 2021. bio u pritvoru i 24. septembra ga očekuje nastavak suđenja, njegov Tajm partner je, brojnim ugovorima sa državom, u prethodnih pet godina prihode uvećao 4,3 a neto dobit čak 23 puta. U međuvremenu Tužilaštvu su dostavljeni novi materijali o izvlačenju novca, od kojih je deo završio u investicionom fondu Vista rika Tatjane Vukić

Pišu Vuk Z. Cvijić i Milan Ćulibrk Privatna firma Manojla Mandrape i dalje dobija unosne poslove od države, iako je protiv njega pre više od četiri i po godine pokrenuta istraga zbog kriminalnog udruživanja, pranja novca i poreske utaje. To ni za koga u vlasti očito nije bila smetnja, pa je Tajm partner od 25. januara 2021. do kraja 2024. pobedio na čak 27 tendera, koje su raspisala državna preduzeća i ustanove. Uhodane biznis šeme direktora državnih firmi i