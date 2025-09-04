Vučić u Kini: Nepominjanje novih kineskih PVO sistema, novi eVTOL proizvođač u igri za EXPO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom drugog dana svoje posete Kini medijima, između ostalog, ispričao i o segmentima posete vezanim za civilnu i vojnu vazduhoplovnu tehniku, govorio je o namerama nabavki i utiscima sa vojne parade povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Delegacija Srbije prvo se sastala sa predsednikom ruske federacije Vladimirom Putinom. Deo delegacije bio je i pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović. Predsednik Srbije nije pominjao vojnu tehniku nakon ovih razgovora, odnosno vazduhoplove i sredstva koje smo od Rusije naručili, platili i koji i dalje nisu isporučeni. Najinteresantniji deo Vučićevog razgovora sa novinarima bilo je pominjanje kineskih PVO sistema ili tačnije –