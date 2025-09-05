Vremenska prognoza za petak, 5. septembar 2025: Danas pretežno sunčano i toplije

Beta pre 43 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, uveče u Vojvodini u skretanju na severozapadni.

Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.

U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije vreme.

Vetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 19, a najviša dnevna oko 33.

