(Foto): Prajd protestna šetnja u Beogradu: Obratile se Severina i Olivera Kovačević, centar grada zatvoren za saobraćaj, ovo je detaljan spisak ulica kojima se ne može

Ovogodišnja Prajd protestna šetnja održava se danas od 16 sati u parku "Manjež" u centru Beograda, a centralne gradske ulice zatvorene su za saobraćaj i gradski prevoz ne saobraća. Na zvaničnom sajtu "Prajda" objavljena je i detaljna trasa kojom će okupljeni prolaziti. Veliki broj policajaca nalazi se duž trase šetnje.

Prajd protestna šetnja počela je oko 17.40 sati iz parka "Manjež" ka Nemanjinoj ulici. Potom, učesnici će ići ka Slaviji, zatim Beogradskoj, Pravnom fakultetu, Bulevaru kralja Aleksandra, Resavskoj, Kralja Milana, Londonu, Kneza Miloša, Vladi Republike Srbije, da bi se na kraju vratili na početnu tačku u park "Manjež". Učesnici protestne šetnje zastali su kod Pravnog fakulteta, gde su održali 16 minuta tišine u čast stradalima na Železničkoj stanici Novi Sad.