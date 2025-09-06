BLOG UŽIVO Blokiran Bulevar despota Stefana: Okupljanja građana širom Srbije zbog policijske brutalnosti u Novom Sadu

Nova pre 25 minuta  |  Autor: Anđela Đokić
BLOG UŽIVO Blokiran Bulevar despota Stefana: Okupljanja građana širom Srbije zbog policijske brutalnosti u Novom Sadu

Protesti "Kičmom protiv nasilja" biće održani večeras u više gradova u Srbiji, objavili su studenti Fakulteta dramski umetnosti u blokadi.

Protest u Beogradu će početi u 20 časova ispred Policijske stanice 29. novembar. Protesti u Loznici, Čačku i Kragujevcu počeće u 19 časova, u 19.30 u Šapcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, a u 20 časova u Aranđelovcu i Smederevu, objavili su studenti na Instagramu. "Novi Sad ne praštamo. Vidimo se na akciji zborova, svi zajedno", poručili su. Sve pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Izveštavaju: Anđela Đokić, Andrija Lazarević Valjevo trenutno !!! 💪🏻❤️ Za
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Može i drugačije: Policija krenula ka ulazu PMF-a u Novom Sadu, dekan ih obavestio da nisu pozvani (VIDEO)

Može i drugačije: Policija krenula ka ulazu PMF-a u Novom Sadu, dekan ih obavestio da nisu pozvani (VIDEO)

Glas Šumadije pre 8 sati
Građanske inicijative – Policija hitno da prestane sa napadima na građane

Građanske inicijative – Policija hitno da prestane sa napadima na građane

ObjektiVa pre 10 sati
Sukobi na protestu u Novom Sadu

Sukobi na protestu u Novom Sadu

Bujanovačke pre 10 sati
Pajtić: 99,9 posto građana nije učestvovalo u incidentima, ali su svi bili izloženi nasilničkom ponašanju policije

Pajtić: 99,9 posto građana nije učestvovalo u incidentima, ali su svi bili izloženi nasilničkom ponašanju policije

N1 Info pre 11 sati
Nezapamćena intervencija policije u Novom Sadu: suzavac, hapšenja, ulazak u Rektorat

Nezapamćena intervencija policije u Novom Sadu: suzavac, hapšenja, ulazak u Rektorat

Mašina pre 12 sati
Noć ispred SNS prostorija u Nišu: Kordon, jaja i burne reakcije građana na nasilje u Novom Sadu

Noć ispred SNS prostorija u Nišu: Kordon, jaja i burne reakcije građana na nasilje u Novom Sadu

Južne vesti pre 13 sati
Kako je protekla noć u novosadskom Rektoratu: Policija privela nekoliko studenata i lekara medicinskog tima

Kako je protekla noć u novosadskom Rektoratu: Policija privela nekoliko studenata i lekara medicinskog tima

Nedeljnik pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSŠabacČačakSmederevoNišPremijer SrbijeNovi SadZrenjaninSremska MitrovicaValjevoLoznicaTwitterKragujevacKCVĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Protest ispred PU 29. novembar: Blokiran Bulevar despota Stefana (foto)

Protest ispred PU 29. novembar: Blokiran Bulevar despota Stefana (foto)

Blic pre 0 minuta
Bujanovac: Lokalni političari osudili pojavu grafita posvećenog Ratku Mladiću

Bujanovac: Lokalni političari osudili pojavu grafita posvećenog Ratku Mladiću

Danas pre 55 minuta
Hoće li narod da odustane od izlaska na ulice zbog brutalnosti Vučićeve i Dačićeve policije?

Hoće li narod da odustane od izlaska na ulice zbog brutalnosti Vučićeve i Dačićeve policije?

Danas pre 1 sat
Socijalisti i demokrate EP osudili policijsko nasilje u Novom Sadu i odnos Vučića prema poslanicima

Socijalisti i demokrate EP osudili policijsko nasilje u Novom Sadu i odnos Vučića prema poslanicima

Danas pre 2 sata
Kad će već ta vruća jesen?

Kad će već ta vruća jesen?

Danas pre 2 sata