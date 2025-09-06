BLOG UŽIVO Blokiran Bulevar despota Stefana: Okupljanja građana širom Srbije zbog policijske brutalnosti u Novom Sadu

Protesti "Kičmom protiv nasilja" biće održani večeras u više gradova u Srbiji, objavili su studenti Fakulteta dramski umetnosti u blokadi.

Protest u Beogradu će početi u 20 časova ispred Policijske stanice 29. novembar. Protesti u Loznici, Čačku i Kragujevcu počeće u 19 časova, u 19.30 u Šapcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, a u 20 časova u Aranđelovcu i Smederevu, objavili su studenti na Instagramu. "Novi Sad ne praštamo. Vidimo se na akciji zborova, svi zajedno", poručili su. Sve pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Izveštavaju: Anđela Đokić, Andrija Lazarević Valjevo trenutno !!! 💪🏻❤️ Za