„Ne učestvujemo u prividu normalnosti": Gde se danas se održava Prajd protestna šetnja?

Nova pre 12 minuta  |  Autor: Nova.rs
„Ne učestvujemo u prividu normalnosti“: Gde se danas se održava Prajd protestna šetnja?

Okupljanje pred ovogodišnju Prajd protestnu šetnju, takozvanu Paradu ponosa koja se ove godine održava pod sloganom „Za porodicu“, počeće danas u 16 časova u beogradskom parku Manjež, a zahtevi LGBT+ zajednice za jednaka prava godinama su ostali isti, jer država nije ispunila nijedan od njih.

Šetnja će se kretati rutom: park Manjež – Nemanjina – Slavija – Beogradska – Pravni fakultet – Bulevar kralja Aleksandra – Resavska – Kralja Milana – Kneza Miloša – Vlada Srbije – park Manjež. Šetnja će ove godine imati malo drugačiju rutu, jer je nemoguće proći pored kampa „Studenata koji žele da uče“ ispred Skupštine Srbije. Kod Pravnog fakulteta šetnja će stati i biće održano 16 minuta tišine, čime će se odati pošta žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj
Vlada SrbijeSkupština SrbijeParada ponosa

