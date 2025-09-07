Pogledajte pomračenje meseca iznad Beograda Premijera Huawei Pura 80 serije u Srbiji – Nova dimenzija mobilne fotografije predstavljena na ekskluzivnom događaju u Beogradu Kina napravila nuklearni reaktor bez rizika Ovo je mesto gde možete pronaći sve za

Večeras iz Beogada i Srbije može da se posmatra potpuno pomračenje Meseca.

Evo i prvog snimka koji smo zabeležili: Pomračenje meseca je snimljeno telefonom i to Xiaomi 15 Ultra u Supermoon režimu, bez stakla odnosno iz ruke. Mesec će potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56.
