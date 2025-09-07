Predsednik Rusije Vladimir Putin i američki lider Donald Tramp će sprečiti treći svetski rat, uveren je šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicionu saradnju Kiril Dmitrijev.

“Staljin, Ruzvelt i Čerčil su pobedili u Drugom svetskom ratu. Putin i Tramp će sprečiti treći svetski rat”, napisao je on na mreži “X” uz prigodne fotografije. Dmitrijev je ranije izjavio da će dijalog između predsednika Putina i šefa Bele kuće promeniti svet i osigurati globalnu bezbednost i prosperitet.