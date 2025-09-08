Mali: Tržišna inspekcija započela kontrolu cena u trgovinskim lancima

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je tržišna inspekcija započela kontrolu primene Uredbe o igraničavanju marži u maloprodajnim objektima.

Istakao je da se sa trgovinskim lancima kontinuirano vodi dijalog o snižavanju cena na koje se uredba odnosi, kao i da lanci pokazuju spremnost da snize cene. Mali je rekao da je trgovinskim lancima dato vreme da usklade sisteme i isprave eventualne nepravilnosti. "Tamo gde su marže više od 20 odsto cene sigurno idu dole, molim i građane da nam pomognu, ako primate nešto što mi ne vidimo. Gde možemo da usmerimo inspekciju, bez zloupotreba, to ćemo uraditi", rekao