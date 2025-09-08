Vučić ugostio holivudsku glumicu Lolitu Davidovič i njenog supruga Rona Šeltona

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u vili "Mir" holivudsku glumicu Lolitu Davidovič i njenog supruga Rona Šeltona, koji borave u Srbiji povodom prvog Nacionalnog festivala filma i televizije koji je održan na Zlatiboru.

Holivudska glumica srpskog porekla Lolita Davidovič, zajedno sa suprugom, bila gost festivala na Zlatiboru na poziv reditelja Predraga Gage Antonijevića koji je danas bio sa njima prilikom prijema kod Vučića. Na sinoćnjem zatvaranju festivala specijalne nagrade za doprinos svetskoj kinematografiji uručene su Loliti Davidovič i poznatom scenaristi i reditelju Ronu Šeltonu. Boravak na Zlatiboru iskoristili su i za posetu manastiru Mileševa. Posle manastira Mileševa,