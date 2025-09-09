Evropski parlament danas situaciji u Srbiji i upotrebi sile nad demonstrantima

Evropski poslanici će tokom večeri na zasedanju u Strazburu razmatrati upotrebu sile protiv demonstranata u Srbiji, a situaciju će predstaviti evropska komesarka za proširenje Marta Kos, objavila je jutros pres služba Evropskog parlamenta.

Na marginama zasedanja održana je panel diskusija o stanju demokratije u Srbiji, a održna je i konferencija za medije Evropske zelene partije o situaciji u Srbiji. Rasprava na plenarnoj sednici, na temu "Talas nasilja i kontinuirana upotreba sile nad demonstrantima u Srbiji", biće održana u popodnevnim časovima, uz učešće predstavnika Evropske komisije i Saveta EU. Ta rasprava je uvrštena u dnevni red na inicijativu političke grupe Socijalisti i demokrate. Održana