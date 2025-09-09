Evropski parlament danas situaciji u Srbiji i upotrebi sile nad demonstrantima

Evropski parlament danas situaciji u Srbiji i upotrebi sile nad demonstrantima

Evropski poslanici će tokom večeri na zasedanju u Strazburu razmatrati upotrebu sile protiv demonstranata u Srbiji, a situaciju će predstaviti evropska komesarka za proširenje Marta Kos, objavila je jutros pres služba Evropskog parlamenta.

Na marginama zasedanja održana je panel diskusija o stanju demokratije u Srbiji, a održna je i konferencija za medije Evropske zelene partije o situaciji u Srbiji. Rasprava na plenarnoj sednici, na temu "Talas nasilja i kontinuirana upotreba sile nad demonstrantima u Srbiji", biće održana u popodnevnim časovima, uz učešće predstavnika Evropske komisije i Saveta EU. Ta rasprava je uvrštena u dnevni red na inicijativu političke grupe Socijalisti i demokrate. Održana
Ujedinjen nastup opozicje u Strazburu: Vučiča treba tretirati kao Lukašenka

Novi dan: Ursula, da li se čujemo?

Opozicija u Strazburu: Srbija na prekretnici političke krize, EU da podrži građane, a ne Vučića

BLOG Da li u Evropskom parlamentu znaju da ćemo za nekoliko meseci na izbore? Ovo je šest zaključaka današnje rasprave o nasilju u Srbiji

Diskusija u EP: Šta su rekli srpski opozicionari i za koga su tražili sankcije?

Srpska opozicija od EU zatražila sankcije za Vučića, Macuta, Dačića i Brnabić

Dobrica Veselinović se obratio na pres konferenciji u Evropskom parlamentu

Društveni front poziva na protest „Javna dobra = vrednost, a ne roba"

Opozicija u Strazburu od EU zatražila sankcije za Vučića, Macuta, Brnabić i Dačića

Pavkov sa predstavnicima kompanije NIS: Pozitivan primer brige o životnoj sredini

Ujedinjen nastup opozicje u Strazburu: Vučiča treba tretirati kao Lukašenka

Egzit: „Ne selimo se ni u Skoplje ni u Egipat"

