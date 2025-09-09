EP danas raspravlja o upotrebi sile nad demonstrantima i demokratiji u Srbiji

Poslanici Evropskog parlamenta danas će na plenarnoj sednici u Strazburu raspravljati o upotrebi sile nad srpskim demonstrantima.

Na marginama zasedanja biće održana panel diskusija o stanju demokratije u Srbiji i konferencija za medije Evropske zelene partije o situaciji u toj zemlji. Rasprava na plenarnoj sednici, na temu "Talas nasilja i kontinuirana upotreba sile nad demonstrantima u Srbiji", biće održana u popodnevnim časovima, uz učešće predstavnika Evropske komisije i Saveta EU. Ta rasprava je uvrštena u dnevni red na inicijativu političke grupe Socijalisti i demokrate. Prethodno će,