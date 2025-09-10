Uživo policija hapsi sve redom! Nema milosti za blokadere u Francuskoj, demonstranti jedu suzavac i batine na svakom ćošku! (foto/video)

Alo pre 13 minuta
Uživo policija hapsi sve redom! Nema milosti za blokadere u Francuskoj, demonstranti jedu suzavac i batine na svakom ćošku…

Najmanje 83 osobe su uhapšene na protestima koji se održavaju na oko 50 lokacija u Francuskoj, nakon imenovanja Sebastijana Lekornua za premijera.

Napad na zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske. BREAKING: The French far-left has started attacking French riot police in front of the Ministry of Interior. The French militant far-left has promised to ”block the country” today with violent riots pic.twitter.com/iuddMrxd9X — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025 Stravičan napad na sedište Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske. Tokom divljaštva demonstranti gađali pripadnike policije kantama
Francuska uzdrmana blokadama: Sprovedeno preko 400 akcija tokom dana

Mašina pre 44 minuta
(Foto,video): 80.000 policajaca hapsi demonstrante u Francuskoj Gađano sedište prefekture u Nantu

Blic pre 24 minuta
Haos u Francuskoj! Policija suzbija demonstrante vodenim topovima i rasteruje srednjoškolce suzavcem: Uhapšeno oko 300 ljudi, bačene i dimne bombe

Blic pre 38 minuta
Francuska na nogama: Sukobi sa policijom, demonstranti pale kontejnere, uhapšeno oko 300 ljudi

NIN pre 59 minuta
Eu policija bez milosti: 200 blokadera uhapšeno, pendrek i za muško i žensko! (video)

Alo pre 59 minuta
Policija hitro i efikasno rešava blokade u francuskoj: Red i mir ne smeju da narušavaju ni blokaderski novinari! Gledajte kako odmah biju pendreci i prska suzavac (video)

Alo pre 1 sat
Haos u Francuskoj: Policija masovno hapsi demonstrante - gori Pariz (Foto/video)

Večernje novosti pre 1 sat
