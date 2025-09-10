Uživo policija hapsi sve redom! Nema milosti za blokadere u Francuskoj, demonstranti jedu suzavac i batine na svakom ćošku! (foto/video)

Najmanje 83 osobe su uhapšene na protestima koji se održavaju na oko 50 lokacija u Francuskoj, nakon imenovanja Sebastijana Lekornua za premijera.

Napad na zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske. BREAKING: The French far-left has started attacking French riot police in front of the Ministry of Interior. The French militant far-left has promised to ”block the country” today with violent riots pic.twitter.com/iuddMrxd9X — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025 Stravičan napad na sedište Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske. Tokom divljaštva demonstranti gađali pripadnike policije kantama