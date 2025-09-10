Ispraćen Mihailo Vukobratović: "Ja ništa nisam napisala..." Glumica se rasplakala na komemoraciji FOTO

B92 pre 54 minuta
Ispraćen Mihailo Vukobratović: "Ja ništa nisam napisala..." Glumica se rasplakala na komemoraciji FOTO

Mihailo Vukobratović, poznati srpski reditelj, kremiran je danas na Novom groblju u Beogradu. Na sahrani su prisustvovali članovi porodice, prijatelji i mnogobrojne kolege iz filmske industrije.

Mihailo Vukobratović, poznati srpski reditelj kremiran je danas na Novom groblju u Beogradu. Mihaila Vukobratović, na večni počinak ispratila je porodica, prijatelji i mnogobrojne kolege. Sa suzama u očima i tužnim pogledima, glumci su se opraštali od čoveka kojeg su opisivali, kao smirenog i punog razumevanja za sve. Prethodno je održana komemoracija povodom smrti reditelja na velikoj sceni Pozorišta na Terazijama. Među prvima je stigao bivši direktor
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Biće mu ispunjena poslednja želja Porodica slomljena od bola ispratila Mihaila Vukobratovića na večni počinak

Biće mu ispunjena poslednja želja Porodica slomljena od bola ispratila Mihaila Vukobratovića na večni počinak

Alo pre 54 minuta
Mihailo Vukobratović ispraćen na večni počinak: Porodica se oprostila, biće mu ispunjena poslednja želja

Mihailo Vukobratović ispraćen na večni počinak: Porodica se oprostila, biće mu ispunjena poslednja želja

Telegraf pre 1 sat
Sahrana Mihaila Vukobratovića: Glumci se opraštaju od reditelja: Ceca Bojković nosi ljiljane

Sahrana Mihaila Vukobratovića: Glumci se opraštaju od reditelja: Ceca Bojković nosi ljiljane

Blic pre 1 sat
Sahranjen reditelj mihailo Vukobratović: Tuga na licima glumaca: "Pored tebe smo se osećali ušuškano i ugodno"

Sahranjen reditelj mihailo Vukobratović: Tuga na licima glumaca: "Pored tebe smo se osećali ušuškano i ugodno"

Blic pre 1 sat
"Emilija Popadić" sama došla na groblje: Tužne slike sa ispraćaja reditelja "Boljeg života", Vesna Trivalić u suzama

"Emilija Popadić" sama došla na groblje: Tužne slike sa ispraćaja reditelja "Boljeg života", Vesna Trivalić u suzama

Mondo pre 2 sata
Mihailo Vukobratović ispraćen na večni počinak: Glumci se utučeni oprostili od proslavljenog reditelja, Vesna Trivalić nosila…

Mihailo Vukobratović ispraćen na večni počinak: Glumci se utučeni oprostili od proslavljenog reditelja, Vesna Trivalić nosila venac, potresne scene (foto)

Kurir pre 1 sat
Nju niko nije očekivao! Glumica u crnini slomljena na sahrani Mihaila Vukobratovića (Foto)

Nju niko nije očekivao! Glumica u crnini slomljena na sahrani Mihaila Vukobratovića (Foto)

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorištePozorište na TerazijamaRade MarjanovićRadoslav ZelenovićKinoteka

Zabava, najnovije vesti »

Znanjem protiv gladi, mitova i dosade – startuje zalet za 16. Evropsku noć istraživača

Znanjem protiv gladi, mitova i dosade – startuje zalet za 16. Evropsku noć istraživača

Danas pre 9 minuta
Koliko šibica vidite na slici? Mozgalica koju čak ni oni najinteligentniji nisu mogli da reše na prvu

Koliko šibica vidite na slici? Mozgalica koju čak ni oni najinteligentniji nisu mogli da reše na prvu

Blic pre 9 minuta
(Foto) prve slike žike jakšića nakon zdravstvenih problema: Pojavio se u javnosti: "Ne opterećujem se ko me od pevača nije…

(Foto) prve slike žike jakšića nakon zdravstvenih problema: Pojavio se u javnosti: "Ne opterećujem se ko me od pevača nije zvao"

Blic pre 13 minuta
"U Beogradu za tako nešto treba dosta novca": Amerikanka otkrila zašto odlazi iz Srbije i šta joj je najviše smetalo

"U Beogradu za tako nešto treba dosta novca": Amerikanka otkrila zašto odlazi iz Srbije i šta joj je najviše smetalo

Mondo pre 8 minuta
"Jako je loše, rak je zahvatio celu utrobu" Pevač šokirao tvrdnjama o najnovijim detaljima stanja Halida Bešlića

"Jako je loše, rak je zahvatio celu utrobu" Pevač šokirao tvrdnjama o najnovijim detaljima stanja Halida Bešlića

Alo pre 14 minuta