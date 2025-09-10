Ispraćen Mihailo Vukobratović: "Ja ništa nisam napisala..." Glumica se rasplakala na komemoraciji FOTO

Mihailo Vukobratović, poznati srpski reditelj, kremiran je danas na Novom groblju u Beogradu. Na sahrani su prisustvovali članovi porodice, prijatelji i mnogobrojne kolege iz filmske industrije.

Mihailo Vukobratović, poznati srpski reditelj kremiran je danas na Novom groblju u Beogradu. Mihaila Vukobratović, na večni počinak ispratila je porodica, prijatelji i mnogobrojne kolege. Sa suzama u očima i tužnim pogledima, glumci su se opraštali od čoveka kojeg su opisivali, kao smirenog i punog razumevanja za sve. Prethodno je održana komemoracija povodom smrti reditelja na velikoj sceni Pozorišta na Terazijama. Među prvima je stigao bivši direktor