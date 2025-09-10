Uživo NATO sprema odgovor; "Opasna eskalacija"; Tramp: Razgovaraću sa njim FOTO/VIDEO

Danas je 1.295. dan rata u Ukrajini, koji je započeo jakim vazdušnim udarima ruskih snaga na Ukrajinu. Takođe, ruski dronovi ušli su u vazdušni prostor Poljske, zbog čeka su oružane snage te zemlje morale da upotrebe oružje protiv bespilotnih letelica.

Istovremeno, američki predsednik Donald Tramp ponovo najavljuje da će uskoro razgovarati s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koji je na meti kritika zbog izvođenja još jačih udara na Ukrajinu nakon razgovora s Trampom na Aljasci.