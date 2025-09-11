"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

Andrej Babiš, bivši premijer Češke, a od oktobra možda i budući, povodom upada ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske je izjavio da bi Češka naravno pomogla Poljskoj da je on na funkciji i ako bi se aktivirala kolektivna odbrana NATO. "Jasno je da bi u skladu sa Članom 5 Sporazuma NATO Češka pomogla Poljskoj.

Tu nema nikakvog spora. Ja sam naravno odmah podržao Poljsku i, da sam premijer, odmah bih razgovarao sa poljskim premijerom", kazao je danas Babiš na predizbornom mitingu u Pardubicama na istoku Češke. Babiš kome sve ankete pred oktobarske parlamentarne izbore daju nadu da će se posle četiri godine u opoziciji vratiti na čelo češke vlade, izjavio je, međutim, da sigurno ne bi poslao češke vojnike u rat i da ne bi poštovao obaveze iz Člana 5 o kolektivnoj odbrani