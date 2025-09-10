Goci: Predsednica EK se ne informiše iz Vučićevih pisama, ali govori nepovoljno za građane

Beta pre 54 minuta

Generalni sekretar Evropske demokratske stranke Sandro Goci (Gozzi) izjavio je danas da je siguran da je predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen (von der Leyen) upoznata sa situacijom u Srbiji i da se o tome ne informiše iz pisama predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali ipak njen govor nije bio povoljan za građane Srbije, prenosi N1.

Ursula fon der Lajen je u Evropskom parlamentu danas održala govor o stanju u EU u kojem je u samo jednom paragrafu pomenula Zapadni Balkan, govoreći o proširenju, a o situaciji u Srbiji i predsedniku nije bilo ni reči, navodi N1 i dodaje da je Goci u izjavi toj televiziji rekao da njen "govor ni malo nije bio povoljan za građane Srbije".

{Related:230866}

{Related:230852}

"Za vas to nije baš bio povoljan govor jer je potpuno zanemarila situaciju u Srbiji i ono što se dešava. Vama to ne ide u prilog. Iz perspektive EU to, naravno, ne ide u dobrom pravcu, ali i zarad ambicija Srbije... Mislim da treba da budete razočarani", rekao je Goci u intervjuu za N1.

Na pitanje N1 da li misli da je predsednica EK informisana o situaciji u Srbiji, evroparlamentarac kaže da je u to siguran.

"Siguran sam da je upoznata sa situacijom u Beogradu i da se ne informiše iz pisama koje je poslao predsednik Vučić u avgustu. Siguran sam da se njeno poznavanje situacije ne zasniva na manipulacijama iz tog pisma. Voleo bih da je bila otvorenija jer mi želimo da Srbija bude na pravom putu. Mi ništa nemamo protiv Srbije, nego protiv onog što se dešava", dodao je on.

Govoreći o pritiscima na medije u Srbiji, Goci je rekao da je "sloboda medija osnovna sloboda, uslov po kojem se odlučuje da li država članica ispunjava kriterijume da bude deo EU".

"Usvojili smo Zakon o slobodi medija u Evropi koji je zahtevan, po pitanju nezavisnosti medija. Ono što se dešava u Srbiji je daleko od našeg standarda i želja o slobodi medija", dodao je on.

(Beta, 10.09.2025)

Povezane vesti »

Evroposlanik Brandšteter: Građani Srbije razočarani EU jer nije stala na stranu naroda

Evroposlanik Brandšteter: Građani Srbije razočarani EU jer nije stala na stranu naroda

Danas pre 14 minuta
Goci: Fon der Lajen se sigurno ne informiše iz Vučićevih pisama, ali njen govor nije povoljan za građane Srbije

Goci: Fon der Lajen se sigurno ne informiše iz Vučićevih pisama, ali njen govor nije povoljan za građane Srbije

N1 Info pre 1 sat
„Građani Srbije razočarani EU jer nije stala na stranu naroda“

„Građani Srbije razočarani EU jer nije stala na stranu naroda“

Nova pre 54 minuta
Kraj za Ursulu?

Kraj za Ursulu?

Vesti online pre 24 minuta
Evroposlanik Brandšteter: Građani Srbije razočarani EU jer nije stala na stranu naroda

Evroposlanik Brandšteter: Građani Srbije razočarani EU jer nije stala na stranu naroda

Novi magazin pre 44 minuta
Goci: Predsednica EK se sigurno ne informiše iz Vučićevih pisama, ali govori nepovoljno za građane

Goci: Predsednica EK se sigurno ne informiše iz Vučićevih pisama, ali govori nepovoljno za građane

Novi magazin pre 34 minuta
Goci: Predsednica EK se ne informiše iz Vučićevih pisama, ali govori nepovoljno za građane

Goci: Predsednica EK se ne informiše iz Vučićevih pisama, ali govori nepovoljno za građane

Radio sto plus pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDemokratska strankaEUEvropska komisija

Politika, najnovije vesti »

Brnabić: Kos osudila nasilje i napade na predstavnike vlasti u Srbiji, hvala joj

Brnabić: Kos osudila nasilje i napade na predstavnike vlasti u Srbiji, hvala joj

RTV pre 14 minuta
Brnabić u petak u Briselu: Sastaće se sa Mecolom i Kopmanom

Brnabić u petak u Briselu: Sastaće se sa Mecolom i Kopmanom

Blic pre 9 minuta
Evroposlanik Brandšteter: Građani Srbije razočarani EU jer nije stala na stranu naroda

Evroposlanik Brandšteter: Građani Srbije razočarani EU jer nije stala na stranu naroda

Danas pre 14 minuta
Goci: Fon der Lajen se sigurno ne informiše iz Vučićevih pisama, ali njen govor nije povoljan za građane Srbije

Goci: Fon der Lajen se sigurno ne informiše iz Vučićevih pisama, ali njen govor nije povoljan za građane Srbije

N1 Info pre 1 sat
Da li se SNS odriče Šapića?

Da li se SNS odriče Šapića?

Mašina pre 1 sat