Nepalska vojska kontroliše ulice Katmandua posle nasilnih nereda

Nepalska vojska patrolirala je jutros ulicama glavnog grada Katmandua, posle nasilnih nereda obeleženih ostavkom premijera zemlje K.P. Šarme Olija, prenosi agencija Frans pres.

Policija je u ponedeljak brutalno suzbijala demonstracije organizovane protiv odluke vlade da blokira društvene mreže i protiv korupcije elita, kada je poginulo najmanje 19 ljudi, a stotine su povređene.

Iako je vlada povukla odluku i vratila platforme Fejsbuk, Iks ili Jutjub, obećala istragu o policijskom nasilju i premijer Oli podneo ostavku, grupe mladih demonstranata juče su napale javne zgrade i rezidencije zvaničnika.

Parlament je zapaljen kao i dom premijera u ostavci, preneli su novinari Frans presa.

Ulice glavnog grada su pune spaljenih vozila i raznih materijala i predmeta koji su korišćeni kao blokade, a dim još izlazi iz zapaljenih zgrada ili prodavnica opljačkanih tokom nereda.

"Danas je mirno, vojska je svuda na ulicama", rekao je za Frans pres vojnik koji patrolira pored blokade.

Nepalska vojska pozvala je juče stanovništvo te himaljaske zemlje od 30 miliona na mir, i upozorila protiv "aktivnosti koje bi mogle da dovedu do nereda i nestabilnosti".

U video poruci načelnik generaštaba Ašok Radž Sidgel, pozvao je "sve grupe umešane u demonstracije da se smire i pokrenu dijalog".

Premijer K.P. Šarma Oli (73) koji se vratio na vlast 2024. godine objasnio je da podnosi ostavku da bi "mogle da budu donete mere ka političkom rešenju".

Predsednik zemlje Ramšandra Paudel takođe je pozvao stanovnike, kako je naveo, "uključujući i demonstrante", da sarađuju radi postizanja mirnog rešenja teške situacije u zemlji".

Politička situacija ostaje vrlo neizvesna u očekivanju naslednika premijera u ostavci.

Gradnoačelnik Katmadnua od 2022. godine, bivši inženjer i reper Balendra Šah, 35, takođe je pozvao stanovništvo na uzdržanst.

"Budite spremni... da preuzmete vođstvo zemlje", napisao je on na Fejsbuku. On je predstavljen kao nezaobilazna figura u tranziciji koja se najavljuje.

Pozivi na mir i uzdržanost upućni su iz Ujedinjenih nacija, kao i iz Indije, velikog nepalskog suseda.

"Stabilnost, mir i prosperitet Nepala su od ogromnog značaja za nas", rekao je indijski premijer Narendra Modi.

(Beta, 10.09.2025)

