Roditelji protestovali, direktor škole se zaključao u toalet i izašao u pratnji policije

Vršilac dužnosti direktora OŠ „Pavle Savić“ u Mirjevu, Nenad Tasić, za koga je ranije danas javljeno da se zaključao u školskom toaletu, napustio je prostorije škole u pratnji policije.

Okupljeni roditelji su reporterima Nova.rs rekli da je okupljanje održano u cilju iskazivanja nezadovoljstva imenovanja novog direktora. Jedan deo okupljenih je ušao u školu i prekinuo sednicu Nastavničkog veća, što je dovelo do toga da v.d. Tasić pobegne sa sednice, i potom se zaključa u ženski toalet. On je u toaletu ostao sve do dolaska policije, koja ga je sprovela iz zgrade škole. Roditelji kažu da neće slati decu u školu dok god direktor Tasić ne napusti