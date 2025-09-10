RHMZ UPOZORAVA: Lokalno nepogode, grad i jak vetar sutra širom Srbije

Serbian News Media pre 2 sata
RHMZ UPOZORAVA: Lokalno nepogode, grad i jak vetar sutra širom Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za sutrašnji dan, najavljujući lokalne nepogode sa gradom i jakim vetrom u većem delu Srbije.

Narandžasti meteoalarm biće na snazi, što ukazuje na potencijalno opasne vremenske pojave koje mogu izazvati materijalnu štetu i ugroziti ljude i životinje. Prema prognozi RHMZ-a, pljuskovi i grmljavine, koji se očekuju u četvrtak, na izolovanim lokacijama biće praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća za ove nepogode zabeležena je u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. RHMZ najavljuje da će za konkretne lokacije biti izdavana hitna upozorenja
