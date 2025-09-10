Danas veoma toplo i oblačno, a evo gde će biti i pljuskova: Olujni udari košave, temperatura do 34°C

U Srbiji u sredu umereno do potpuno oblačno i vrlo toplo, ali i sparno, na severu ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u Vojvodini.

Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 na jugu do 20 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnervna od 30 do 34°C. U Beogradu u sredu umereno do potpuno oblačno i vrlo toplo, ali i sparno, na širem području pred kraj dana i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 20 stepeni, maksimalna