Minimalac od januara 2026. i zvanično 551 EUR

Ilustracija (Foto: Shutterstock/Kosta Kostic) Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 EUR.

Reč je o povećanju od 10,1%. To u praksi znači da će minimalna zarada biti povećana na 371 dinar po radnom satu i iznosiće mesečno 64.554 dinara. Podsetimo, pre ovoga minimalna zarada biće vanredno povećana od 1. oktobra ove godine za 9,4% ili sa 450 na 500 EUR. Na poslednjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta u vezi sa visinom minimalne zarade nije postignut dogovor između predstavnika reprezentativnih sindikata, Unije poslodavaca Srbije i Vlade Srbije.