Poljska uvodi ograničenja za vazdušni saobraćaj na uzduž istočne granice

Poljska je uvela ograničenja za vazdušni saobraćaj uzduž svojih istočnih granica s Bjelorusijom i Ukrajinom, objavila je operativna komanda poljskih oružanih snaga u četvrtak, usred povećanih napetosti dan nakon što je više bespilotnih letjelica ušlo u vazdušni prostor članice NATO-a.

Ograničenja su stupila na snagu u ponoć i primjenjuju se do 9. decembra, saopšteno je, javio je Reuters. Od zalaska do izlaska sunca letovi u ograničenoj zoni su zabranjeni, osim za avione sa posadom koji lete u skladu s letnim planom, imaju odgovarajuće transpondere i održavaju dvosmjernu komunikaciju s nadležnim vazduhoplovnim upravama. Izuzetak se odnosi i na vojne letove te na određene posebne letove s posebnim oznakama. "Od zalaska do izlaska sunca vrijedi