Poljska uvodi ograničenja za vazdušni saobraćaj na uzduž istočne granice

Slobodna Evropa pre 1 sat
Poljska uvodi ograničenja za vazdušni saobraćaj na uzduž istočne granice

Poljska je uvela ograničenja za vazdušni saobraćaj uzduž svojih istočnih granica s Bjelorusijom i Ukrajinom, objavila je operativna komanda poljskih oružanih snaga u četvrtak, usred povećanih napetosti dan nakon što je više bespilotnih letjelica ušlo u vazdušni prostor članice NATO-a.

Ograničenja su stupila na snagu u ponoć i primjenjuju se do 9. decembra, saopšteno je, javio je Reuters. Od zalaska do izlaska sunca letovi u ograničenoj zoni su zabranjeni, osim za avione sa posadom koji lete u skladu s letnim planom, imaju odgovarajuće transpondere i održavaju dvosmjernu komunikaciju s nadležnim vazduhoplovnim upravama. Izuzetak se odnosi i na vojne letove te na određene posebne letove s posebnim oznakama. "Od zalaska do izlaska sunca vrijedi
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

GUR napao brod ruske flote vredan 60 miliona dolara – Kijev objavio detalje; Poljska traži sednicu SB UN zbog dronova

GUR napao brod ruske flote vredan 60 miliona dolara – Kijev objavio detalje; Poljska traži sednicu SB UN zbog dronova

RTS pre 3 minuta
Drama na severu Evrope: Letonci zbog Rusa zatvorili vazdušni prostor

Drama na severu Evrope: Letonci zbog Rusa zatvorili vazdušni prostor

B92 pre 38 minuta
Letonija zatvorila vazdušni prostor u blizini granica sa Rusijom i Belorusijom

Letonija zatvorila vazdušni prostor u blizini granica sa Rusijom i Belorusijom

Politika pre 38 minuta
Letonija zatvorila vazdušni prostor: Oglasio se ministar odbrane

Letonija zatvorila vazdušni prostor: Oglasio se ministar odbrane

Večernje novosti pre 2 minuta
Finski predsednik Stub sa suprugom u Kijevu: Evo o čemu će pričati sa Zelenskim

Finski predsednik Stub sa suprugom u Kijevu: Evo o čemu će pričati sa Zelenskim

Blic pre 1 sat
Tramp podržao Poljsku; "Ako nešto ugrozi vašu bezbednost, onda moramo reagovati"

Tramp podržao Poljsku; "Ako nešto ugrozi vašu bezbednost, onda moramo reagovati"

B92 pre 1 sat
Uživo Zelenski napao ''Rusi namerno dronovima ušli u Poljsku''! Oglasila se Moskva

Uživo Zelenski napao ''Rusi namerno dronovima ušli u Poljsku''! Oglasila se Moskva

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaPoljska

Svet, najnovije vesti »

(Video) Ovo su poslednje reči čarlija Kirka! Postavio je jedno pitanje, onda je krv šiknula

(Video) Ovo su poslednje reči čarlija Kirka! Postavio je jedno pitanje, onda je krv šiknula

Blic pre 37 minuta
(Uznemirujuće): Ovo je trenutak kada je Trampov saradnik upucan u vrat: Krv šiklja na sve strane, ljudi beže u panici (video)…

(Uznemirujuće): Ovo je trenutak kada je Trampov saradnik upucan u vrat: Krv šiklja na sve strane, ljudi beže u panici (video)

Blic pre 38 minuta
Najveći kupac ruskog gasa, TNG i preko gasovoda, i dalje Evropska unija

Najveći kupac ruskog gasa, TNG i preko gasovoda, i dalje Evropska unija

RTV pre 38 minuta
Uhapšeno više od 650 ljudi, Francuska u plamenu! Najavljeni novi protesti, policija poručuje: "Odblokiraćemo sve"

Uhapšeno više od 650 ljudi, Francuska u plamenu! Najavljeni novi protesti, policija poručuje: "Odblokiraćemo sve"

Blic pre 32 minuta
Uhapšen ubica Čarlija Kirka: Oglasio se direktor FBI, zvaničnici otkrili: Atentator bio obučen u crno, najverovatnije pucao sa…

Uhapšen ubica Čarlija Kirka: Oglasio se direktor FBI, zvaničnici otkrili: Atentator bio obučen u crno, najverovatnije pucao sa krova

Blic pre 3 minuta