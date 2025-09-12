Evrovizija pred skandalom! Irska se povlači sa takmičenja ako nastupi Izrael

Irska najavila bojkot

Irska neće učestvovati na Pesmi Evrovizije sledeće godine ukoliko Izraelu bude dozvoljeno učešće na ovom muzičkom takmičenju, saopštila je danas nacionalna radio-televizija RTE. U saopštenju irskog emitera navodi se da je na Generalnoj skupštini Evropske radiodifuzne unije (EBU), održanoj u julu, više članica izrazilo zabrinutost zbog prisustva Izraela na Evroviziji, prenosi Sky News.