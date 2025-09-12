Vaš rođak vas ne zove telefonom MUP upozorava na opasnu prevaru

Alo pre 20 minuta
Vaš rođak vas ne zove telefonom MUP upozorava na opasnu prevaru

Glas koji čujete možda nije onaj kome verujete

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova upozorava građane na sve češće prevare u kojima prevaranti imitiraju glas člana porodice, prijatelja ili čak institucije, kako bi od žrtava izvukli novac, šifre ili osetljive podatke. Na Instagram nalogu MUP-a posebno su istakli tzv. „spoofing“ pozive – situacije kada prevaranti prikazuju tuđi broj telefona i koriste imitaciju glasa poznate osobe. Uz pomoć veštačke inteligencije,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

MUP upozorava građane

MUP upozorava građane

Vesti online pre 30 minuta
MUP upozorava na "spoofing" pozive: Sve češća prevara - glas koji čujete možda nije onaj kome verujete

MUP upozorava na "spoofing" pozive: Sve češća prevara - glas koji čujete možda nije onaj kome verujete

NIN pre 25 minuta
Odmah obavestite policiju! MUP upozorava na prevarante koji imitiraju glas bližnjih i traže novac

Odmah obavestite policiju! MUP upozorava na prevarante koji imitiraju glas bližnjih i traže novac

Sputnik pre 25 minuta
Hitno upozorenje mupa u toku je velika prevara, evo o čemu je reč

Hitno upozorenje mupa u toku je velika prevara, evo o čemu je reč

Alo pre 10 minuta
Važno upozorenje MUP-a: Građani Srbije, ako vam se ovo dogodi, odmah obavestite policiju! FOTO

Važno upozorenje MUP-a: Građani Srbije, ako vam se ovo dogodi, odmah obavestite policiju! FOTO

B92 pre 30 minuta
MUP upozorio građane na prevarante

MUP upozorio građane na prevarante

Politika pre 21 minuta
MUP upozorio građane na prevarante koji imitiraju glas bliskog lica i traže novac

MUP upozorio građane na prevarante koji imitiraju glas bliskog lica i traže novac

RTV pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

O kružnim tokovima i 'izdignutim razdelnim linijama' u centru Beograda: Šta kaže struka

O kružnim tokovima i 'izdignutim razdelnim linijama' u centru Beograda: Šta kaže struka

BBC News pre 6 minuta
Zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji dobili dokumenta o otuđivanju imovine škole

Zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji dobili dokumenta o otuđivanju imovine škole

Beta pre 31 minuta
Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva dobila šest novih članova

Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva dobila šest novih članova

RTV pre 6 minuta
Digitalni policijski čas: Francuska namerava da zabrani TikTok mlađima od 15 godina

Digitalni policijski čas: Francuska namerava da zabrani TikTok mlađima od 15 godina

Radio 021 pre 16 minuta
Digitalni policijski čas: Francuska namerava da zabrani TikTok mlađima od 15 godina

Digitalni policijski čas: Francuska namerava da zabrani TikTok mlađima od 15 godina

BBC News pre 16 minuta