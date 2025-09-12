Vaš rođak vas ne zove telefonom MUP upozorava na opasnu prevaru

Glas koji čujete možda nije onaj kome verujete

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova upozorava građane na sve češće prevare u kojima prevaranti imitiraju glas člana porodice, prijatelja ili čak institucije, kako bi od žrtava izvukli novac, šifre ili osetljive podatke. Na Instagram nalogu MUP-a posebno su istakli tzv. „spoofing“ pozive – situacije kada prevaranti prikazuju tuđi broj telefona i koriste imitaciju glasa poznate osobe. Uz pomoć veštačke inteligencije,