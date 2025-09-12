RZS: Potrošačke cene u avgustu više za 0,2 odsto, na godišnjem nivou 4,7 procenata

Biznis.rs pre 44 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
RZS: Potrošačke cene u avgustu više za 0,2 odsto, na godišnjem nivou 4,7 procenata

pojeftinili obuća, odeća i transport

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu su u odnosu na jul u proseku bile veće 0,2 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS). Potrošačke cene u avgustu 2025. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 4,7 odsto. U poređenju sa decembrom 2024. godine potrošačke cene su povećane u proseku 3,5 odsto. U avgustu su u odnosu na jul porasle cene u grupama robe i usluga Rekreacija i kultura (0,9 odsto), Restorani i
