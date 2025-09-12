Zlatne rezerve NBS na rekordnom nivou

Od početka godine kupljeno više od tri tone poluga

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju avgusta bile na nivou od 28,6 milijardi evra, i u odnosu na kraj jula povećane su za 276,1 milion evra. “Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 163,3 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama”, saopštila je NBS. Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve