Stiže novi presek kontrole trgovaca! Mali: Negde nisu snižene cene, rešavamo

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će u ponedeljak, 15. septembra, biti predstavljen izveštaj tržišne inspekcije o kontrolama cena i primeni uredbe o ograničavanju marži u trgovinskim lancima.

"Dogovor je da u ponedeljak, dakle sedam dana otkako je tržišna inspekcija krenula da radi svoj posao, imamo prvi izveštaj. Rado ćemo podeliti taj izveštaj sa vama. Očigledno je i vidljivo smanjenje cena u skoro svim supermarketima koje su imale maržu preko 20 odsto. Tamo gde nisu, dobijamo i pritužbe građana, radimo zajedno tako da ćemo i to da rešimo", rekao je Mali. On je prilikom obilaska prvih radova na izgradnji novog Savskog mosta rekao odgovarajući na