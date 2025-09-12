Stiže novi presek kontrole trgovaca! Mali: Negde nisu snižene cene, rešavamo

Blic pre 42 minuta
Stiže novi presek kontrole trgovaca! Mali: Negde nisu snižene cene, rešavamo

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će u ponedeljak, 15. septembra, biti predstavljen izveštaj tržišne inspekcije o kontrolama cena i primeni uredbe o ograničavanju marži u trgovinskim lancima.

"Dogovor je da u ponedeljak, dakle sedam dana otkako je tržišna inspekcija krenula da radi svoj posao, imamo prvi izveštaj. Rado ćemo podeliti taj izveštaj sa vama. Očigledno je i vidljivo smanjenje cena u skoro svim supermarketima koje su imale maržu preko 20 odsto. Tamo gde nisu, dobijamo i pritužbe građana, radimo zajedno tako da ćemo i to da rešimo", rekao je Mali. On je prilikom obilaska prvih radova na izgradnji novog Savskog mosta rekao odgovarajući na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mali: Histerija blokaderskih medija zbog vojne parade, Vojska Srbije nikad jača

Mali: Histerija blokaderskih medija zbog vojne parade, Vojska Srbije nikad jača

Euronews pre 2 minuta
Nove mere države već daju rezultate Očigledno je i vidljivo smanjenje cena, prvi izveštaj tržišne inspekcije u ponedeljak

Nove mere države već daju rezultate Očigledno je i vidljivo smanjenje cena, prvi izveštaj tržišne inspekcije u ponedeljak

Alo pre 2 minuta
Mali: U ponedeljak predstavljamo izveštaj tržišne inspekcije o kontrolisanju cena

Mali: U ponedeljak predstavljamo izveštaj tržišne inspekcije o kontrolisanju cena

RTV pre 47 minuta
Počeli radovi na izgradnji Savskog mosta, novi most biće gotov za dve godine

Počeli radovi na izgradnji Savskog mosta, novi most biće gotov za dve godine

RTV pre 52 minuta
Brza pruga od Beograda do Subotice gotova za petnaestak dana

Brza pruga od Beograda do Subotice gotova za petnaestak dana

RTV pre 57 minuta
Mali: Za dve godine biće gotov novi Savski most, počinje izgradnja tunela od Ekonomskog do Despota Stefana

Mali: Za dve godine biće gotov novi Savski most, počinje izgradnja tunela od Ekonomskog do Despota Stefana

NIN pre 27 minuta
Siniša Mali: "Za dve godine biće gotov novi savski most", a evo šta kaže za Stari savski most

Siniša Mali: "Za dve godine biće gotov novi savski most", a evo šta kaže za Stari savski most

Blic pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Lasta ide u UPPR: Odlučio većinski vlasnik, Strela Obrenovac, na vanrednoj Skupštini

Lasta ide u UPPR: Odlučio većinski vlasnik, Strela Obrenovac, na vanrednoj Skupštini

Forbes pre 2 minuta
U Srbiji cene lične potrošnje 0,2 odsto više nego u julu, a 4,7 odsto više nego godinu pre

U Srbiji cene lične potrošnje 0,2 odsto više nego u julu, a 4,7 odsto više nego godinu pre

Jugmedia pre 2 minuta
Cene ogreva rastru, struja skuplja od 1. Oktobra: Kako da nam grejanje ove zime bude jeftinije

Cene ogreva rastru, struja skuplja od 1. Oktobra: Kako da nam grejanje ove zime bude jeftinije

Blic pre 3 minuta
Iznenađenje na obali Dunava: Marina bez jahti, ali sa mestom za sve građane

Iznenađenje na obali Dunava: Marina bez jahti, ali sa mestom za sve građane

Kurir pre 2 minuta
Mali: Histerija blokaderskih medija zbog vojne parade, Vojska Srbije nikad jača

Mali: Histerija blokaderskih medija zbog vojne parade, Vojska Srbije nikad jača

Euronews pre 2 minuta