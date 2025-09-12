Emotivna scena! Pogledajte šta je uradio Džej Di Vens kada su sanduk sa telom Čarlija Kirka ukrcavali u avion (foto/video)

Kurir pre 28 minuta  |  Index.hr/Preneo: V.M.)
Kovčeg sa telom Čarlija Kirka dopremljen je u njegovu matičnu državu Arizonu avionom Air Force Two.

Uša, supruga američkog potpredsednika Džej Di Vensa, izašla je iz aviona zajedno sa Kirkovom udovicom Erikom. Obe žene bile su obučene u crno i nosile su naočare za sunce. Potpredsednik Vens išao je nekoliko koraka iza njih, u tamnom odelu. Avion Air Force Two sleteo je u Finiks nakon kratkog leta iz Solt Lejk Sitija, udaljenog 64 kilometra od Orema u saveznoj državi Juta, gde je najpoznatiji desničarski aktivista Čarli Kirk ubijen dok je govorio na Univerzitetu
