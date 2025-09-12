Nepal dobio prvu premijerku nakon smrtonosnih nereda

Nova pre 28 minuta  |  Autor: Beta
Nepal dobio prvu premijerku nakon smrtonosnih nereda

Bivša predsednica Vrhovnog suda Nepala, Sušila Karki (73), postala je danas premijerka u prelaznoj vladi zaduženoj da obezbedi prelazni period do izbora zakazanih za mart 2026. godine posle smrtonosnih nereda ove nedelje.

Prva žena na toj funkciji u Nepalu, bivša najviša sudija u zemlji, večeras je položila zakletvu pred predsednikom Ramčandrom Paudelom. Čim je Sušila Karki stupila na dužnost, šef države je, na njenu preporuku, naložio raspuštanje parlamenta i odredio datum parlamentarnih izbora za 5. mart 2026. godine. Raspuštanje parlamenta bilo je u prvom planu zahteva mladih demonstranata koji su predvodili proteste. U nemirima u Nepalu poginulo je više od 50 osoba, među kojima
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

VIDEO Pobeda "Generacije Z" u Nepalu: Uspostavljena prelazna Vlada, novi izbori u martu 2026.

VIDEO Pobeda "Generacije Z" u Nepalu: Uspostavljena prelazna Vlada, novi izbori u martu 2026.

Radio 021 pre 13 minuta
Bivša predsednica Vrhovnog suda – nova premijerka Nepala do izbora

Bivša predsednica Vrhovnog suda – nova premijerka Nepala do izbora

Serbian News Media pre 7 minuta
Bivša predsednica Vrhovnog suda - nova premijerka Nepala do izbora

Bivša predsednica Vrhovnog suda - nova premijerka Nepala do izbora

Beta pre 1 sat
Bivša predsednica Vrhovnog suda - nova premijerka Nepala do izbora

Bivša predsednica Vrhovnog suda - nova premijerka Nepala do izbora

N1 Info pre 1 sat
Bivša predsednica Vrhovnog suda – nova premijerka Nepala do izbora

Bivša predsednica Vrhovnog suda – nova premijerka Nepala do izbora

Radio sto plus pre 48 minuta
Bivša predsednica Vrhovnog suda - nova premijerka Nepala do izbora

Bivša predsednica Vrhovnog suda - nova premijerka Nepala do izbora

Novi magazin pre 57 minuta
Nepalska generacija Z preko „Discorda“ izabrala novu liderku

Nepalska generacija Z preko „Discorda“ izabrala novu liderku

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudParlamentarni izboriNepalIzbori

Svet, najnovije vesti »

„Let koji donosi probleme za Rusiju“: Stručnjak za nuklearnu strategiju o evoluciji arsenala dugog dometa u Ukrajini

„Let koji donosi probleme za Rusiju“: Stručnjak za nuklearnu strategiju o evoluciji arsenala dugog dometa u Ukrajini

Danas pre 1 sat
Nepal dobio prelaznu vladu i novu premijerku

Nepal dobio prelaznu vladu i novu premijerku

Danas pre 58 minuta
Nepal dobio privremenu premijerku: Sušila Karki položila zakletvu

Nepal dobio privremenu premijerku: Sušila Karki položila zakletvu

Blic pre 38 minuta
"Fbi ima pogrešnog čoveka": Baka ubice Čarlija Kirka tvrdi da je njen unuk nevin: "Nema šanse da je bio toliko dobar strelac!"…

"Fbi ima pogrešnog čoveka": Baka ubice Čarlija Kirka tvrdi da je njen unuk nevin: "Nema šanse da je bio toliko dobar strelac!"

Blic pre 48 minuta
Prvi put u istoriji: Fenomen u Panamskom zalivu koji je vekovima podržavao život potpuno izostao zbog klimatskih promena

Prvi put u istoriji: Fenomen u Panamskom zalivu koji je vekovima podržavao život potpuno izostao zbog klimatskih promena

Blic pre 57 minuta