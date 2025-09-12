Nepal dobio prvu premijerku nakon smrtonosnih nereda

Bivša predsednica Vrhovnog suda Nepala, Sušila Karki (73), postala je danas premijerka u prelaznoj vladi zaduženoj da obezbedi prelazni period do izbora zakazanih za mart 2026. godine posle smrtonosnih nereda ove nedelje.

Prva žena na toj funkciji u Nepalu, bivša najviša sudija u zemlji, večeras je položila zakletvu pred predsednikom Ramčandrom Paudelom. Čim je Sušila Karki stupila na dužnost, šef države je, na njenu preporuku, naložio raspuštanje parlamenta i odredio datum parlamentarnih izbora za 5. mart 2026. godine. Raspuštanje parlamenta bilo je u prvom planu zahteva mladih demonstranata koji su predvodili proteste. U nemirima u Nepalu poginulo je više od 50 osoba, među kojima