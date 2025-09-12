Vukić: Grejanje od oktobra skuplja za nešto više od 6 odsto

Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić izjavio je danasda će cena grejanjau Beogradu od oktobra poskupeti za nešto više od 6 odsto, što će se videti u računima za novembar.

Prema njegovim rečima građani Beograda će za prosečan stan od blizu 60 kvadrata imati uvećane račune za oko 600 dinara. "Oni koji su grejanje plaćali 8.600 dinara, sad će plaćati oko 9.200 dinara, dakle oko 600 dinara više za jedan prosečan stan od 60 kvadrata", rekao je Vukić za RTS. Rekao je da je sve spremno za početak zimske grejne sezone koja počinje 15. oktobra, i dodao da Beogradske elektrane od 1. oktobra kreću sa funkcionalnim probama, naglasivši da se već