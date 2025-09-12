Poskupljuje grejanje u Beogradu, građani pozvani na štednju

Vreme pre 4 sati
Poskupljuje grejanje u Beogradu, građani pozvani na štednju

Cena grejanja u glavnom gradu biće od oktobra veća za nešto više od šest odsto, što će se videti na novembarskim računima

Oni koji su grejanje plaćali 8.600 dinara, sad će plaćati oko 9.200 dinara, dakle oko 600 dinara više za prosečan stan od 60 kvadrata. Ovo je računica Beogradskih elektrana, pred poskupljenje grejanja u oktobru, rekao je za RTS rirektor Beogradskih elektrana Vanja Vukić i dodao da u dogovoru sa Ministarstvom energetike određeni broj stanova i potrošača prelazi na naplatu po potrošnji, tako da je u ovoj sezoni odlučeno da to bude nekih 30 odsto. Jedan deo je, kaže,
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Koliko će poskupeti grejanje u Beogradu?

Koliko će poskupeti grejanje u Beogradu?

Kamatica pre 2 sata
Od oktobra poskupljuje centralno grejanje! Evo koliko će novca građani morati da izdvoje za tople radijatore

Od oktobra poskupljuje centralno grejanje! Evo koliko će novca građani morati da izdvoje za tople radijatore

Kurir pre 2 sata
Stiže novo poskupljenje: Cena grejanja biće veća za šest odsto, evo koliko će iznositi račun za stan od 60 kvadrata

Stiže novo poskupljenje: Cena grejanja biće veća za šest odsto, evo koliko će iznositi račun za stan od 60 kvadrata

Nova pre 4 sati
Skače cena od oktobra: Evo za koliko će poskupeti grejanje

Skače cena od oktobra: Evo za koliko će poskupeti grejanje

Pravda pre 4 sati
Beograđani, evo koliki će biti računi za grejanje od oktobra

Beograđani, evo koliki će biti računi za grejanje od oktobra

B92 pre 4 sati
Veća cena od oktobra: Evo za koliko će poskupeti grejanje u Beogradu

Veća cena od oktobra: Evo za koliko će poskupeti grejanje u Beogradu

Mondo pre 5 sati
Direktor Beogradskih elektrana: Grejanje od oktobra skuplje za nešto više od šest odsto

Direktor Beogradskih elektrana: Grejanje od oktobra skuplje za nešto više od šest odsto

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Društvo, najnovije vesti »

O kružnim tokovima i 'izdignutim razdelnim linijama' u centru Beograda: Šta kaže struka

O kružnim tokovima i 'izdignutim razdelnim linijama' u centru Beograda: Šta kaže struka

BBC News pre 7 minuta
Zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji dobili dokumenta o otuđivanju imovine škole

Zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji dobili dokumenta o otuđivanju imovine škole

Beta pre 32 minuta
Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva dobila šest novih članova

Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva dobila šest novih članova

RTV pre 7 minuta
Digitalni policijski čas: Francuska namerava da zabrani TikTok mlađima od 15 godina

Digitalni policijski čas: Francuska namerava da zabrani TikTok mlađima od 15 godina

BBC News pre 17 minuta
Digitalni policijski čas: Francuska namerava da zabrani TikTok mlađima od 15 godina

Digitalni policijski čas: Francuska namerava da zabrani TikTok mlađima od 15 godina

Radio 021 pre 17 minuta