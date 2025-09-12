Poskupljuje grejanje u Beogradu, građani pozvani na štednju

Cena grejanja u glavnom gradu biće od oktobra veća za nešto više od šest odsto, što će se videti na novembarskim računima

Oni koji su grejanje plaćali 8.600 dinara, sad će plaćati oko 9.200 dinara, dakle oko 600 dinara više za prosečan stan od 60 kvadrata. Ovo je računica Beogradskih elektrana, pred poskupljenje grejanja u oktobru, rekao je za RTS rirektor Beogradskih elektrana Vanja Vukić i dodao da u dogovoru sa Ministarstvom energetike određeni broj stanova i potrošača prelazi na naplatu po potrošnji, tako da je u ovoj sezoni odlučeno da to bude nekih 30 odsto. Jedan deo je, kaže,