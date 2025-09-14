Rusija lansirala zastrašujući "Cirkon" Objavljen snimak uništavanja mete u Barencovom moru (video)

Označavanje cilja je izvršeno sa protivpodmorničkog aviona Tu-142

Posada fregate Severne flote „Admiral Golovko“ uništila je simuliranog neprijatelja u Barencovom moru hipersoničnom raketom „Cirkon“. Ovo je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane. „Oznaka cilja za poziciju cilja data je komandnom mestu grupe mešovitih udarnih snaga od strane dugometnog protivpodmorničkog aviona mešovitog avijacijskog korpusa Severne flote, Tu-142“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Precizira se da su gađanja izvršena u okviru vežbi