Ukrajina pogodila naftna postrojenja u Rusiji

Slobodna Evropa pre 38 minuta
Ukrajina je pogodila najmanje dve velike rafinerije nafte u Rusiji – uključujući jednu 1.400 kilometara od linija fronta - dok je Rumunija prijavila da je ruski dron narušio njen vazdušni prostor, nekoliko dana pošto je Poljska, isto članica NATO-a, saopštila da su takvi projektili pogodili njenu teritoriju.

Zvaničnici u regionu Baškortostan duboko u Rusiji u subotu su saopštili da je izbio požar u jednom od najvećih naftnih postrojenja u zemlji blizu grada Ufe kada su ostaci dva ukrajinska drona pali na postrojenje. "Oba oborena drona pala su na teritoriju preduzeća", napisao je na Telegramu čelnik ruskog regiona Baškortostan Radij Habirov. "U prvom slučaju, izbio je mali požar koji je brzo ugašen. U drugom, prekinuto je snabdevanje tehničkom vodom", rekao je on,
RTV pre 43 minuta
Blic pre 18 minuta
RTS pre 13 minuta
Večernje novosti pre 8 minuta
Kurir pre 57 minuta
Alo pre 1 sat
Blic pre 7 sati
