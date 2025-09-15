"Policija takvo sredstvo ni ne: Poseduje!" Oglasio se MUP nakon tvrdnje studenata u blokadi da je na protestu u Novom Sadu korišćen CN gas

Blic pre 4 sati
"Policija takvo sredstvo ni ne: Poseduje!" Oglasio se MUP nakon tvrdnje studenata u blokadi da je na protestu u Novom Sadu…

Ministarstvo unutrašnjih poslova najodlučnije je demantovalo večeras navode koji su se pojavili u javnosti da je policija u Novom Sadu koristila takozvani CN gas i naglasilo da policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo ni da bude upotrebljeno.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sredstva koja policija koristi su strogo regulisana, zvanično odobrena i nisu štetna po zdravlje ljudi i okolinu, u propisanoj meri upotrebe. "Konkretno, policija raspolaže isključivo hemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS gas, kao i ručnom hemijskom bombom oznake RB-N2, koja takođe sadrži CS gas. Ističemo da se navedena sredstva koriste isključivo od strane policijskih službenika posebno obučenih za upotrebu ovih
