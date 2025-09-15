Vučić tvrdi da je neretko u Novom Sadu – kod rođaka, pa opet najavio dolazak na neki budući veliki skup

Danas pre 2 sata  |  Beta
Vučić tvrdi da je neretko u Novom Sadu – kod rođaka, pa opet najavio dolazak na neki budući veliki skup

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da „uskoro dolazi u Novi Sad na veliki skup“, navodeći da je u tom gradu neretko, jer u njemu ima rođake. „Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije (nego pre).

Njihova nervoza raste jer su svesni da je sve završeno“, rekao je Vučić u Japanu, govoreći o političkim protivnicima. Povodom predstojeće Vojne parade u Beogradu, Vučić je rekao da će narod videti kako danas izgleda vojska, dok je vlast pre njega mogla da angažuje „samo klikere i praćke“. „Oni su vojsku studiozno uništili. Mi želimo da vojskom odvratimo potencijalne agresore“, rekao je Vučić o paradi najavljenoj za subotu, 20. septebar.
