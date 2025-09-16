Preminuo legendardni Robert Redford Festivalski trenuci koji se pamte: Jutro nakon svečane ceremonije otvaranja SFF-a uz dobru šoljicu kafe

Lepota i zdravlje pre 5 sati
Bio je lice američkog filma, ali ne ono glasno, površno, već tiho, dostojanstveno i promišljeno.

Robert Redford, glumac, reditelj i čovek koji je decenijama pomerao granice nezavisne kinematografije, preminuo je 16. septembra 2025. godine, u 89. godini života. Umro je mirno, u svom domu u Sundance‑u, okružen porodicom i najbližima. Uzrok smrti nije objavljen. Charles Robert Redford Jr rodio se 18. avgusta 1936. godine u Santa Monici, Kalifornija. Njegova karijera počela je krajem 1950‑ih i prerastala je u jednu od najupečatljivijih u istoriji Hollywooda.
