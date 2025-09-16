Vučić otkrio da će građani na vojnoj paradi u Beogradu videti nju: "Desetostruko je snažnija"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tokiju da su dela njegove najbolje reči i istakao da će građani Srbije na vojnoj paradi 20. septembra u Beogradu videti desetostruko snažniju armiju.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara kako vidi izjavu predsednika stranke Srbija centar Zdravka Ponoša da je na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave trebalo da bude u Beogradu, a ne u Japanu, rekao da ljudi najbolje iz takvih izjava mogu da vide razliku između njih, jer, kako je naveo, dok on radi drugi komentarišu. "Vi ste rekli 'oni su komentarisali'. Ništa drugo im i ne ostaje. Jedino što rade svakog dana to je da komentarišu moj rad. Dok ja