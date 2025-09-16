Erdogan uporedio Netanijahua sa Hitlerom

Vesti online pre 8 sati
Erdogan uporedio Netanijahua sa Hitlerom

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ponovo je uporedio izraelskog lidera Benjamina Netanijahua sa nacističkim vođom Adolfom Hitlerom zbog njegovih postupaka u Gazi.

„Moramo jasno shvatiti da Izrael ne služi religiji, već izopačenoj ideologiji. Netanijahu i njegova banda svetu pričaju izmišljene priče o cionizmu. Povelja UN proklamuje teritorijalni integritet država, suverenu jednakost i neprihvatljivost nasilnih promena njihovih granica. Stoga su scenariji stvoreni na osnovu koncepta „obećane zemlje“ pravno nevažeći i lišeni legitimiteta“, citira agencija Anadolija Erdogana. Prema njegovim rečima, oni koji vladaju Izraelom
Ključne reči

UNIzraelErdoganvestisvetGaza

