Vreme sutra svežije, s padavinama u određenim delovima Srbije

Sutra se očekuje promenljivo oblačno, vetrovito i svežije vreme, a samo će na istoku i jugu Srbije ujutru biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHZM).

Prema prognozama RHZM, prestanak padavina očekuje se tokom prepodneva. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, na istoku Srbije kratkotrajno i sa olujnim udarima. Vetar će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 16 °C, a najviša dnevna od 20 do 24 °C. Od četvrtka se očekuje sunčano vreme, naročito za vikend i početkom sledeće nedelje, kada bi temperature opet mogle da budu iznad 30 °C.