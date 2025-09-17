Uznemirujući snimak vatrenog okršaja u Beču! Srbin koji je počinio porodični masakr puca na specijalce (video)

Uznemirujući snimak vatrenog okršaja u Beču! Srbin koji je počinio porodični masakr puca na specijalce (video)

Srbin (44) koji je u utorak uveče u Beču ubio svoju još uvek zakonitu suprugu, nakon čega je teško ranio ćerku i zeta, osuo je paljbu i na austrijske specijalce pre nego što je, kako se sumnja, presudio sebi u svom automobilu. - Zločinu je prethodila glasna svađa u stambenoj zgradi u ulici Vorgartenštrase.

Pristigli policajci su primetili Srbina na ulici, koji je, kada su mu naredili da stane, uperio pištolj u policajce i pucao. Policajac je uzvratio vatru, nakon čega je 44-godišnjak pobegao u belom "mercedesu", ali se potom ubrzo zaustavio - pišu bečki mediji. Prema rečima portparolke policije Džulije Šik, osumnjičeni muškarac je "pronađen mrtav u svom vozilu u blizini", a obdukcija će utvrditi da li se Srbin ubio oružjem pronađenim u automobilu ili ga je policija
