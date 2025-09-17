Vetrovito, oblačno i svežije - temperatura do 24 stepena

Danas promenljivo oblačno, vetrovito i osetno svežije. Najviša temperatura do 24 stepena, u Beogradu do 23 stepena.

Prema prognozi RHMZ-a, očekuje se promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, samo će na istoku i jugu Srbije ujutru biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Prestanak padavina uslediće tokom prepodneva. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, na istoku Srbije kratkotrajno i sa olujnim udarima. Vetar će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najniža temperatura biće od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24. U Beogradu