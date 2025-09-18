ANEM: Vučinić da bude procesuiran iako se izvinio zbog sporne izjave

Danas pre 47 minuta  |  Beta
ANEM: Vučinić da bude procesuiran iako se izvinio zbog sporne izjave

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) ocenila je danas da član Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Siniša Vučinić treba da bude saslušan i procesuiran zbog „najave ubistva“ studenta Pavla Cicvarića, iako se naknadno izvinio.

Predsednik Upravnog odbora ANEM Veran Matić ocenio je da je nedopustivo da političari na taj način targetiraju ljude. „Najavljivanje ubistava, pored uznemiravanja onih čije se ime spominje, porodice i okruženja, predstavlja i zastrašujuće targetiranje sa mogućim drastičnim posledicama (…) Vučinić je nekažnjeno već širio lažne vesti, uz obavezni govor mržnje i diskreditacije. Tačno pre 19 godina, tvrdio je da se priprema ubistvo tri aktivistkinje iz nevladinog
